Strage familiare a Salt Lake City, uccise 4 persone. Preso il killer

Salt Lake City (Usa), 18 Gen 2020 – Quattro membri di una famiglia sono stati uccisi e uno ferito in una sparatoria in un sobborgo di Salt Lake City, in Utah. Il presunto autore della strage è stato arrestato dalla polizia di Grantsville.

Il sindaco, Brent Marshall, ha dichiarato che le vittime e l’assassino sono tutti imparentati. “È una terribile tragedia quella che si è svolta qui questa sera”, ha detto Marshall.

“E sono sicuro che ci vorranno giorni o anche più tempo per provare a mettere insieme ciò che ha portato a tutto questo e perché sia successo, se mai riusciremo a saperlo. È sconvolgente. Questo è normalmente un quartiere molto tranquillo”.

La polizia non ha rilasciato i nomi delle vittime o del presunto omicida, che è stato arrestato nella notte italiana. Ha comunque reso noto che non ci sono altre persone sospette, quindi la comunità non è in pericolo