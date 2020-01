Comune di Cagliari – Contributi per i danni causati alle auto dal maltempo del 10 e 11 ottobre 2018

Cagliari, 16 Gen 2020 – Contributo ai soggetti privati per i danni ai beni mobili registrati (auto) in conseguenza degli eventi meteorologici del 10 e 11 ottobre 2018. Il Comune ha pubblicato un avviso per effettuare una stima dell’entità delle risorse necessarie. Gli interessati hanno tempo sino al 10 febbraio 2020 per fare istanza e accedere all’eventuale e successiva assegnazione di benefici.

L’avviso, la modulistica e relativa modalità di presentazione, sono consultabili e scaricabili attraverso la sezione appositamente dedicata del portale istituzionale (link più sotto). In alternativa, è reperibile presso il Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza nella via Mercalli 31.

Informazioni ulteriori possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: protezione.civile@comune.cagliari.it .