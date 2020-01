Nasconde 27.000€ nelle scarpe: fermato dai militari della Compagnai della Guardia di Finanza di Alghero un cinese all’aeroporto Riviera del Corallo.

Alghero (SS), 15 Gen 2020 – Nell’ambito dei controlli congiunti presso l’Aeroporto Riviera del Corallo di Alghero finalizzati al contrasto dei traffici illeciti nel settore valutario, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Sassari, in sinergia con i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero, hanno fermato e sottoposto a controllo un cinese in procinto di imbarcarsi per l’aeroporto di Roma-Fiumicino, da cui avrebbe poi raggiunto la Cina.

Il nervosismo dell’extracomunitario controllato, nonché l’evasività nelle risposte date circa la natura del viaggio e la professione esercitata, hanno spinto i finanzieri ad approfondire l’attività, la quale evidenziava come l’uomo avesse tentato di occultare circa 27.000€, in banconote da 50€, all’interno delle scarpe custodite nel bagaglio da stiva.

L’uomo, nei cui confronti è stata contestata la trasgressione della normativa valutaria circa il limite del contante al seguito (10.000€), decideva di avvalersi dell’istituto dell’oblazione, versando immediatamente all’Erario circa 2500€, al fine di estinguere la violazione.