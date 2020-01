L’ormai ex premier Medvedev, utile idiota del presidente, e il governo costretti alle dimissioni dal Ras Putin per allargare i suoi poteri e nominarsi Zar a vita.

Mosca, 15 Gen 2020 – Il governo russo si è dimesso in pieno. Anzi, è stato costretto alle dimissioni da Ras-Putin in persona.

Il fatto lo ha annunciato l’ormai ex premier Dmitri Medvedev, citando l’articolo 117 della Costituzione. Il presidente Vladimir Putin, che con questa mossa vuole costringere il parlamento, interamente controllato da lui, a dargli ancora più potere e modificargli la Costituzione in suo favore affinché gli permetta di rimanere sulla sua poltra a vita.

Subito dopo aver mandato a casa tutto il governo, ha chiesto al governo di rimanere in carica per adempiere ai propri obblighi fino alla formazione di un nuovo Gabinetto.

Le agenzie di stampa russe riferiscono che Putin ha ringraziato Medvedev per il suo servizio, ma ha osservato che il gabinetto del primo ministro non ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. Putin ha intenzione di nominare Medvedev a capo del Consiglio di sicurezza presidenziale. Medvedev, stretto collaboratore di lunga data di Putin, è stato Primo Ministro della Russia dal 2012. Ha trascorso quattro anni prima come presidente nel 2008-2012.

Le dimissioni del primo ministro seguono l’annuale discorso annuale sullo stato della nazione tenuto oggi da Putin. Durante il discorso, il leader russo ha proposto di modificare la costituzione per aumentare i poteri dei primi ministri e dei membri del governo. La mossa proposta è vista come parte degli sforzi di Putin per ritagliarsi una nuova posizione di potere e rimanere al timone. Il mandato da presidente termina nel 2024.