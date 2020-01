Lavorare nell’accoglienza e nel volontariato con i rifugiati a Quartu la quarta edizione del corso per: Operatore legale nel settore immigrazione

Cagliari, 14 Gen 2020 – Un percorso formativo specialistico pensato per chi lavora o vuole iniziare a collaborare nel settore del volontariato e dell’immigrazione come operatore legale.

Sono ancora disponibili alcuni posti per la quarta edizione del percorso formativo “Operatore legale nel settore dell’immigrazione” organizzato dalle Acli Provinciali in collaborazione con Crei, Ipsia e Blue Sardinia. Le lezioni, divise in dieci incontri pomeridiani, si terranno a partire dal prossimo giovedì 16 gennaio, una volta alla settimana, nella sede di Quartu Sant’Elena in via Diaz, 106.

L’operatore legale sostiene i richiedenti asilo e i rifugiati nei percorsi di protezione ed integrazione, sostenendoli durante tutto l’iter della domanda di protezione internazionale e nella fruizione dei diritti connessi allo status riconosciuto. Per essere un buon operatore legale non è necessario essere avvocati né avere la laurea in Giurisprudenza. È indispensabile, invece, una buona conoscenza della normativa e una buona capacità relazionale (in considerazione del fatto che la maggior parte degli immigrati che si trovano nei centri è in una condizione psicologica delicata).

Durante le 26 ore di percorso si approfondiranno in particolare i seguenti temi: il quadro nazionale e internazionale di tutela dei diritti umani; la protezione internazionale; il sistema di accoglienza; l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione; i centri di permanenza per i rimpatri e gli hotspot; la cittadinanza e l’apolidia; le principali rotte migratorie; gli immaginari migratori e la decolonizzazione; la situazione geopolitica del Kurdistan; il miglior approccio da tenere con persone in situazione di disagio emotivo.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare la segreteria al numero 07043039 o alla mail acliprovincialicagliari@gmail.com