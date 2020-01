Banda ultralarga: dichiarazione del Consigliere regionale Michele Cossa, fondamentale contro spopolamento e insularità: diventi accessibile a tutti

Cagliari, 14 Gen 2020 – Non c’è dubbio che i risultati ottenuti in questi mesi siano molto importanti verso l’eliminazione del digital divide: sono azioni concrete sui due fronti del popolamento dell’interno della Sardegna e per rendere la nostra Isola competitiva malgrado l’handicap rappresentato dall’insularità.

È il risultato dell’impegno dell’assessore e dell’intero consiglio regionale, scrive in una nota il consigliere regionale sardo – che a suo tempo ha approvato all’unanimità la mia mozione, in cui si impegnava la giunta a pretendere un cronoprogramma realistico e verificabile sulla realizzazione e illuminazione della fibra. E ad agire sul governo nazionale per riconoscere un ruolo più attivo alla Regione Sardegna, tale anche da consentirle di pianificare e porre in essere adeguate “misure d’accompagnamento” e di sostegno economico mediante appositi voucher alle famiglie, alle imprese ed alle istituzioni scolastiche per affrontare i costi del servizio in abbonamento, per evitare che lo sfruttamento della banda ultralarga diventi un fatto elitario, riservato solo a chi se lo può permettere, cosa che ne vanificherebbe in gran parte le potenzialità.

Si tratta, aggiunge, di una questione di rilevanza economica, sociale e democratica straordinaria: ecco perché il potere pubblico non deve abdicare alla propria missione ma deve favorire la concreta fruizione da parte di tutti di un’infrastruttura di enorme rilevanza strategica.

Per fare questo è anche necessaria una efficace azione informativa rivolta principalmente ai cittadini e agli enti locali, che devono diventare i veri attori dello sviluppo.

Mi consta che l’Assessore Satta, conclude il comunicato di Cossa, si sta accingendo a promuovere un tavolo inter-assessoriale sul tema. Ritengo che si stia andando nella giusta direzione per valorizzare al meglio le opportunità e gli sviluppi che la diffusione della banda larga è in grado innescare nel tessuto socio-economico della Sardegna. Red