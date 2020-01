Giovane cagliaritano di 28 anni arrestato dai militari della Guardia di Finanza di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 13 Gen 2020 – Cagliari, 13 Gen 2020 – La notte tra sabato e domenica, i Baschi Verdi, coadiuvati dalle unità cinofile, hanno arrestato un giovane di 28anni, cagliaritano, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Questo nuovo arresto è stato eseguito a pochi giorni di distanza da quello effettuato il giorno dell’Epifania in pieno centro.

Le pattuglie dei Baschi Verdi erano impegnate nel quotidiano controllo economico del territorio nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari, quando ha destato sospetto un continuo via vai di persone all’interno della via Castelli, che aveva come punto di riferimento un giovane che si guardava continuamente intorno con fare circospetto.

I Finanzieri hanno pertanto deciso di sottoporlo a controllo, già con precedenti specifici (l’ultimo della serie, una denuncia, proprio ad opera dei Baschi Verdi del capoluogo per detenzione di sostanze stupefacenti nella serata di giovedì scorso), è stato trovato in possesso di 12 grammi di hashish e di 1,74 gr di cocaina, divisi complessivamente in 15 dosi, e 438 euro in banconote di piccolo taglio.

A questo punto i militari lo hanno dichiarato in arresto e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza che si terrà il prossimo 21 gennaio.

Gli ultimi giorni sono stati comunque molto intensi sotto il profilo del contrasto alla diffusione degli stupefacenti operato dalle pattuglie della Guardia di Finanza del comando provinciale di Cagliari effettuati nelle 24 ore, tanto nelle zone a più alto tasso di rischio come lungo gli assi viari e le zone di maggior aggregazione.

L’esito dei numerosi controlli – eseguiti al capolinea degli autobus a Piazza Matteotti, in Via Schiavazzi, lungo Viale Europa, a Is Mirrionis – ha consentito di segnalare alla Prefettura 13 assuntori di sostanze stupefacenti e di sequestrare, complessivamente, 3,2 grammi di hashish, 22,8 grammi di marijuana e 1 spinello.

Il 2020 si è aperto, sotto il profilo del contrasto allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti, in assoluta linea di continuità con l’anno precedente, in termini di intensità operativa e presidiarietà del territorio: dal 1 gennaio sono stati segnalati alla Prefettura 22 soggetti (quasi 2 al giorno), denunciata alla Autorità Giudiziaria 1 persona, arrestati 2 spacciatori e sequestrati 1,7 grammi di cocaina, 74,15 grammi di marijuana, 15,2 grammi di hashish e 1 spinello.