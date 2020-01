Arrestato giovane nigeriano nel centro storico di Sassari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sassari, 10 Gen 2020 – I militari della Guardia di Finanza di Sassari hanno arrestato un nigeriano per detenzione di sostanza stupefacente a fine di spaccio. I militari della locale Compagnia della città, nel centro storico, hanno individuato l’abitazione di un nigeriano caratterizzata da una costante affluenza di tossicodipendenti.

Dopo un periodo di appostamento ed osservazione, i finanzieri hanno controllato uno di questi “acquirenti” ed, avendo ottenuto un riscontro positivo, hanno eseguito la perquisizione dell’abitazione dell’extracomunitario dove, hanno rinvenuto dell’eroina, in parte già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, per circa 40 grammi.

Inoltre all’africano sono stati sequestrati 590,00 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio, quale presumibile provento dell’attività di spaccio, anche alla luce del fatto che l’uomo non svolge alcuna attività lavorativa.

L’Autorità Giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto operato dai militari della Gdf, ha disposto la misura degli arresti domiciliari a carico del nigeriano e il giudizio direttissimo.