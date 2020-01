Visita di cortesia del Dirigente del Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale Sardegna Giuseppe Giardina al Prefetto di Cagliari Bruno Corda

Cagliari, 8 Gen 2020 – Questa mattina il Prefetto di Cagliari Bruno Corda ha ricevuto in visita di cortesia il neo insediato Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale Sardegna Giuseppe Giardina che, nell’occasione, era accompagnato dai Dirigenti delle Sezioni della Polizia Stradale dell’Isola.

Nel corso del cordiale incontro, sono stati esaminati i temi di maggiore interesse per quanto attiene alla sicurezza, con particolare riguardo al fenomeno dell’infortunistica stradale, anche tenuto conto dei numerosi sinistri che, soprattutto nell’ultimo periodo, si sono registrati su tutto il territorio nazionale.

Nella circostanza, sono state approfondite le attività prestate dalla Polizia Stradale, specie in ambito extraurbano, dove la stessa è costantemente impegnata in puntuali attività di prevenzione e controllo finalizzate a scongiurare i comportamenti maggiormente a rischio, quali la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e la guida in stato di ebbrezza, nonché tutti i fenomeni che possono comportare episodi di distrazione al volante.

In conclusione, il Dirigente del Compartimento ha assicurato la consueta massima collaborazione della Polizia Stradale nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, così come in tutte le iniziative che, coordinate dalla Prefettura, potranno essere prossimamente realizzate al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada. Com