Agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Quartu Sant’Elena arrestano un 46enne per maltrattamenti in famiglia.

Quartu Sant’Elena (Ca), 8 Gen 2020 – La sera del 6 gennaio scorso, sulla linea d’emergenza del 113, è giunta una richiesta di aiuto da parte di un uomo residente a Quartu Sant’Elena, il quale riferiva di essere minacciato, unitamente alla moglie, dal figlio C.S., di 46 anni, armato di coltello.

Immediatamente, un equipaggio della Squadra Volanti del Commissariato di quartese si è diretto verso l’abitazione del richiedente dove hanno trovato al suo interno i due coniugi visibilmente spaventati e il loro figlio, in evidente stato di ebbrezza.

La coppia ha poi riferito ai poliziotti che, poco prima del loro arrivo, l’uomo in preda ad uno scatto d’ira, fomentato dallo stato di ubriachezza, aveva preso un coltello da cucina proferendo varie minacce, anche di morte, non solo contro i propri genitori lì presenti ma anche verso i fratelli qualora si fossero precipitati in loro aiuto.

I due anziani raccontavano, altresì, che il figlio non sarebbe stato nuovo a questo genere di episodi, peggiorati nell’ultimo mese in cui l’uomo si era trasferito nella casa natale a seguito di problemi lavorativi e personali.

Sottoposto a perquisizione personale, l’operaio è stato effettivamente trovato in possesso di un coltello da cucina, occultato all’interno del giubbotto.

Quindi gli agenti, constatata la pericolosità del 46enne è stato dichiarato in arresto e accompagnato e rinchiuso in una cella della Casa Circondariale di Uta.