Due donne investite e uccise da un’auto a Senigallia, arrestato il conducente

Senigallia, 6 Gen 2020 – Dopo le sei vittime in Alto Adige, nella notte a Senigallia altre due donne sono state investite e uccise sulla strada provinciale 360 “Arceviese”, a Senigallia.

Si tratta di due donne di Pesaro, di 34 e 40 anni che erano appena uscite dalla discoteca “Megà”. Camminavano a bordo strada quando sono state travolte da un’auto condotta da un uomo del posto, immediatamente sottoposto all’alcoltest, che è stato arrestato dalla polizia stradale di Ancona intervenuta sul posto assieme al 118.

Secondo le prime notizie trapelate, sembra che l’autista non fosse lucido al momento dell’impatto e sarebbe risultato positivo all’alcoltest. Si sarebbe però fermato dopo l’incidente e avrebbe chiesto aiuto ad alcuni passanti che poi hanno contattato il 112.

Le ricerche nella zona molto buia sono andate avanti a lungo: i corpi sono stati ritrovati a molti metri di distanza, in un campo dove sono stati sbalzati dopo il violentissimo urto. Tutto è avvenuto attorno alle 5 del mattino. Per le due vittime, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, nonostante i tempestivi soccorsi del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Senigallia.