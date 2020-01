Roma, 4 Gen 2019 – Nel 2019, 1.283 migranti sono morti nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l’Europa. Lo riferisce l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), aggiungendo che la cifra corrisponde al 44% in meno rispetto al 2018.

Nel 2019 i migranti arrivati in Europa via mare sono stati 110.669, il 5% in meno rispetto all’anno precedente. Dal 2014 sono morte 19.164 persone.