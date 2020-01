Comune di Cagliari autorizzata la prosecuzione fino ad aprile 2020 dei piani personalizzati L.162/1998

Cagliari, 2 Gen 2020 – Con la delibera della Giunta Regionale n.51/25 del 18/12/2019, è stata autorizzata la prosecuzione dei piani personalizzati di cui alla Legge 162/1998 per il periodo gennaio/aprile 2020. Con la stessa deliberazione sono stati fissati i criteri per la presentazione dei nuovi piani che avranno decorrenza dal 1 maggio 2020.

Per i piani in proroga da gennaio ad aprile 2020, sono stati confermati gli stessi importi dell’anno 2019 mentre dal mese di maggio 2020, gli stessi verranno rivalutati con l’aggiornamento della scehda sociale, della scheda salute e sulla base della situazione economica (ISEE 2020).

La modulistica per accedere alla proroga e alla presentazione dei nuovi piani personalizzati verrà messa a disposizione nei prossimi giorni. Com

