Giovane di 30 anni ferito alle prime luci dell’alba a Bitti, indagano i carabinieri

Bitti (Nu), 30 Dic 2019 – In un primo momento sembrava ferito gravemente ma poi il ferimento del giovane di 30 anni, di Bitti, era stato colpito con un oggetto appuntito che gli hanno causato piccole ferite al corpo. Infatti, ieri mattina, i Carabinieri del Comando Compagnia di Bitti, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112, sono intervenuti presso un immobile utilizzato per feste private, sito alla periferia del paese lungo la S.S.389, ove era stato aggredito un giovane del luogo.

Dai primi accertamenti è risultato che l’uomo, all’esterno del locale in cui erano in corso dei festeggiamenti privati con la partecipazione di numerose persone, per motivi in fase di accertamento, è stato colpito, in un primo momento sembravano ferito da coltello ma poi si è rivelato solo un oggetti a punta.

Il giovane era stato subito soccorso dai presenti e dai sanitari di una unità del 118 che dopo una prima medicazione fatto sul luogo dell’aggressione, è stato trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale di Nuoro, dove è stato riscontrato affetto da “ferita da punta e taglio all’emitorace e fianco dx”, non è in pericolo di vita.

Al momento gli investigatori dell’Arma della compagnia di Bitti stanno lavorando per fare luce su quanto accaduto e risalire all’autore dell’aggressione.