Giovane di 30 anni accoltellato all’alba di oggi a Bitti: indagano i carabinieri della locale compagnia

Bitti (Nuoro), 29 Dic 2019 – Un giovane di Bitti, di 30 anni, è stato accollato questa mattina all’alba dopo un diverbio avuto con altra persona. Il fatto si è verificato alla periferia del paese barbaricino, durante la festa per le Cortes de Natale.

La vittima è stata subito soccorsa da persone presenti sul posto e da un’équipe del 118 che dopo le prime cure fatte sul luogo dell’accoltellamento, è stato accompagnato all’ospedale San Francesco di Nuoro dove ai sanitari le sue condizioni sono prima apparse gravi ma ora vengono ritenute rassicuranti.

Infatti, il ferito ora è stato stabilizzato e sta bene e nel frattempo si stanno ultimando gli accertamenti e le cure. Quindi essendo il giovane non in pericolo di vita e le ferite non sono gravi i medici hanno assegnato alla vittima 10 giorni di cure.

Al momento non si sconoscono i motivi del litigio avvenuto in un immobile utilizzato per feste private.

Sull’episodio indagano i carabinieri della Stazione de dai colleghi della compagnia di Bitti.

Le indagini avrebbero già imboccato una pista precisa e gli aggressori potrebbero presto avere un volto e un nome.