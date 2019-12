Calcio – Sorridi: Joao Pedro col figlio in uno spot

Cagliari, 29 Dic 2019 – Dopo i successi col Cagliari e nella classifica dei marcatori, non poteva non accadere che anche i riflettori della pubblicità si puntassero su Joao Pedro. In particolare sul bellissimo rapporto che il cannoniere brasiliano ha con suo figlio André Felipe, suo primogenito e primo tifoso, destinatario delle esultanze per ogni gol segnato.

Accade così che Aurelio Pisano, responsabile della comunicazione per gli Odontoiatri Ufficiali del Cagliari Calcio Arena e Calvino, lo ingaggi, insieme a un nutrito team di sportivi per un simpatico e coinvolgente spot.

Il messaggio che sta passando, proprio in questi giorni, sui teleschermi e sui social è un vero e proprio invito alla gioia: Joao invita il piccolo André a sorridere, supportato da alcuni compagni di squadra (Pisacane, Castro e Ceppitelli) e con la partecipazione di Erika Striulli (play del Cus Cagliari) e di Giuseppe Solla (triatleta reduce dai mondiali di Kona nelle Hawai).

Lo spot svolge anche un ruolo di prevenzione della salute, rivolgendosi a tutti i piccoli e grandi atleti e invitandoli, col sorriso, a controllare il proprio stato di salute. Com