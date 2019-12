Comune di Porto Torres – Lavori pubblici, avviate le procedure per la rotatoria di Serra Li Pozzi e i nuovi asfalti

Porto Torres, 28 Dic 2019 – Procede l’iter per la realizzazione della rotatoria di Serra Li Pozzi e per la manutenzione di alcune importanti strade di Porto Torres. Il Comune ha infatti avviato le procedure per affidare gli incarichi di progettazione. I professionisti potranno presentare le loro offerte entro gennaio.

Si tratta di due distinte procedure, – si legge in una nota diffusa oggi dall’amministrazione comunale della città portuale del Nord Sardegna – entrambe riguardanti la viabilità cittadina. La prima è relativa allo snodo tra via Sassari e via delle Vigne, nel quartiere di Serra Li Pozzi, finanziata con circa 500 mila euro; il secondo intervento gode invece di uno stanziamento di 370 mila euro e riguarda il ripristino degli asfalti in diverse arterie cittadine. Compatibilmente con il costo dei lavori, l’amministrazione ha dato priorità a via Mare, via Pascoli, piazza XX Settembre e all’intersezione tra via Verdi con via dell’Industria.

«Proseguiamo con il piano di interventi sulla viabilità cittadina – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alessandro Derudas – per quanto riguarda Serra Li Pozzi il nostro obiettivo è dismettere la rotatoria provvisoria realizzata con i new jersey di plastica e realizzare un’opera completa che possa garantire maggiore sicurezza e una perfetta fluidità del traffico. Il crocevia è infatti altamente frequentato ed è percorso dagli automobilisti diretti verso Sassari o le località costiere di Sorso, Castelsardo e Santa Teresa di Gallura. Andremo ad intervenire – conclude il comunicato – anche sugli asfalti, soprattutto in quelle strade che più hanno necessità di lavori urgenti. Le nostre priorità sono definite, ma ci auguriamo di poter eseguire ulteriori interventi, una volta espletati i bandi, grazie alle economie di gara». Red-Com