Sedicenni investite a Roma. Arresti domiciliari per Pietro Genovese

Roma, 26 Dic 2019 – Arresti domiciliari per Pietro Genovese. Il ragazzo alla guida dell’auto che ha travolto e ucciso a Roma le due sedicenni la notte tra sabato e domenica, è stato arrestato per omicidio stradale. Il ragazzo è ai domiciliari.

La decisione è stata presa al termine di una prima serie di accertamenti della Polizia locale di Roma Capitale e sulla scorta della relazione trasmessa all’autorità giudiziaria. In attesa dei primi risultati degli accertamenti, il Pubblico Ministero Roberto Felici aveva concesso al giovane un nulla osta temporaneo per passare il Natale nella casa di famiglia in Umbria. Secondo quanto si apprende, Pietro Genovese adesso sarà agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Roma. A notificargli la misura cautelare sono stati gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale.

Gli accertamenti seguiti all’incidente hanno permesso di riscontrare nel 20enne la presenza di un tasso alcolemico dell’1,4 oltre a tracce di varie sostanze stupefacenti, e in passato il giovane era stato trovato in possesso di droga per uso personale.

Si svolgeranno domani mattina alle 10.30 i funerali di Gaia e Ginevra le due ragazze vittime dell’incidente mortale a Corso Francia a Roma, avvenuto la notte tra sabato e domenica scorso. La messa verrà celebrata alle 10.30 alla parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, in via Flaminia Vecchia.

Gaia e Camilla, entrambe di 16 anni, sono state investite e uccise da una macchina che le ha prese in pieno su Corso Francia nel quartiere romano di Ponte Milvio. Le due secondo l’autopsia sarebbero morte sul colpo.