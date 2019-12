Scoperta evasione fiscale per oltre 217.600 euro dai militari della Guardia di Finanza di Cagliari

Cagliari, 26 Dic 2019 – I militari della Guardia di Finanza di Cagliari hanno concluso un’ennesima attività di verifica nei confronti di una società del capoluogo operante nel settore della locazione immobiliare.

Le attività ispettive sono state condotte attraverso l’esame della documentazione contabile reperita all’atto dell’accesso e hanno mirato alla ricostruzione della “vita aziendale” dell’attività controllata per gli anni dal 2016 al 2018, per mettere in evidenza il reale volume d’affari.

Quindi i controlli hanno messo in evidenza alcune anomalie riconducibili all’inosservanza ed all’errata applicazione delle norme fiscali, ad inesattezze contabili ed alla mancata conservazione di documenti fiscali attestanti spese sostenute: complessivamente le Fiamme Gialle hanno rilevato 29.9760 euro non dichiarati e l’indebito inserimento in contabilità di costi per 187.726 euro al solo fine di abbassare il reddito imponibile e pagare, conseguentemente meno tasse. Quindi un’evasione di 217.696 euro, cui si aggiungono anche 22.704 euro di ritenute operate e non versate relativamente agli emolumenti corrisposti ad un socio dell’azienda.