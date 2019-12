Ministro dell’Istruzione Fioramonti presenta le dimissioni: lamentava mancanza fondi per la scuola

Roma, 26 Dic 2019 – Lorenzo Fioramonti ha consegnato ieri le dimissioni a Conte.

Il ministro dell’Istruzione nelle ultime settimane aveva più volte dichiarato che, se non fosse rimasto soddisfatto, avrebbe lasciato il suo ruolo dopo l’approvazione della legge di bilancio.

Fioramonti potrebbe ora lasciare M5s per fondare un gruppo parlamentare autonomo. Come lui altri deputati abbandonerebbero il Movimento – come riporta l’Agi – senza però far mancare l’appoggio a Conte.