Il sole di Natale spazza via il maltempo. Allerta arancione in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

Cagliari, 25 Dic 2019 – Un grande anticiclone di origine sub-tropicale è arrivato sull’Italia e a Natale garantirà bel tempo su quasi tutta la penisola, spazzando via il maltempo con piogge intense e venti di burrasca degli ultimi giorni. Fino a Santo Stefano il tempo resterà stabile e ampiamente soleggiato, con qualche nube sparsa al Sud e solo qualche pioggia tra Calabria e Sicilia.

Anche le temperature sono in risalita e l’unica parentesi fredda sarà nell’ultimo weekend dell’anno perché sabato 28 correnti di origine polare investiranno l’Adriatico centro-meridionale facendo scendere la colonnina di mercurio di 5-6 gradi, sotto la media del periodo. Tempo stabile e soleggiato è previsto anche per l’ultimo dell’anno e il giorno di Capodanno.

Nel frattempo ci sono le ultime code del maltempo: a Venezia l’acqua alta a Venezia ha raggiunto ieri i 139 cm alle ore 8.45 e per oggi è possibile un altro picco di 120 cm.

È passata l’emergenza maltempo in Emilia-Romagna e le previsioni meteo fanno attendere un Natale di bel tempo. L’unica preoccupazione rimane nel Ferrarese, nel delta del Po, dove è stata confermata, anche per oggi, l’allerta arancione. La criticità idraulica è infatti riferita al transito della piena fra Pontelagoscuro, alle porte di Ferrara, e il maree a Bondeno sul fiume Panaro, affluente del Po, per effetto di rigurgito della piena del fiume.

Sono invece rientrate in casa le cinque famiglie sfollate dopo lo smottamento a Gussago, in provincia di Brescia.