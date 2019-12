Servizio raccolta rifiuti a Cagliari: nessuna variazione per Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania

Cagliari, 23 Dic 2019 – Per le festività natalizie (25 e 26 dicembre 2019), Capodanno (1 gennaio 2020) ed Epifania (6 gennaio 2020), la raccolta dei rifiuti in città non subirà interruzioni o sospensioni e che pertanto rispetterà gli orari riportati nei calendari già consegnati alle utenze domestiche e non domestiche.

Chiuse invece nei giorni festivi le Isole Ecologiche Mobili: parcheggio via Pisano angolo via Newton (fianco scuola Convitto), parcheggio Cuore (prossimità stadio Sant’Elia, lato destro), parcheggio via Puglia (fronte Cimitero San Michele). Le stesse saranno regolarmente aperte la domenica dalle ore 8 alle ore 20. Com

