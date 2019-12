Pattuglie dei carabinieri a piedi di Cagliari durante i servizi di controllo delle vie cittadine sotto le feste di Natale ricevano il gradimento dei cagliaritani.

Cagliari, 23 Dic 2019 – I carabinieri del Comando provinciale di Cagliari in prossimità delle feste del Santo Natale e l’incremento del flusso di cittadini e turisti lungo le vie della shopping del centro storico di Cagliari, hanno incrementato i servizi a piedi.

In particolare non sono mancati selfie con i più piccoli che sono rimasti affascinati dai carabinieri in uniforme da rappresentanza che con le sciabole e le mantelle hanno percorso Via Manno, Largo Carlo Felice, Via Roma E Corso V. Emanuele.