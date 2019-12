Manovra: ok aula Camera a fiducia con 334 sì

Roma, 23 Dic 2019 – Con voti 334 favorevoli, 232 contrari e 4 astenuti, l’Aula della Camera ha votato la fiducia posta dal governo sulla manovra.

L’Aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo per l’approvazione del Ddl bilancio, nel testo identico a quello licenziato dal Senato.

L’Assemblea procederà ora al voto di tutti di documenti e degli ordini del giorno previsti per il via libera definitivo alla manovra. Il ricorso all’ostruzionismo da parte delle opposizioni potrebbe far slittare di qualche ora il voto finale.

Il testo è arrivato blindato alla Camera, che ha potuto solo ratificare il lavoro svolto dal Senato, tanto che le opposizioni hanno protestato accusando la maggioranza di aver censurato un ramo del Parlamento.