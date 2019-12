“Festività natalizie e di fine anno” – Il comando provinciale carabinieri di Nuoro mette a punto il piano di sicurezza.

Cagliari, 23 Dic 2019 – Con l’approssimarsi delle festività Natalizie e di fine anno il Comando Provinciale dei carabinieri di Nuoro ha predisposto numerosi servizi straordinari di controllo del territorio, tutti mirati a prevenire la commissione dei reati in genere.

Saranno impegnate tutte le articolazione dell’Arma dislocate in provincia costituite da 9 Compagnie Carabinieri, 77 Stazioni, 1 Tenenza, Aliquote Radiomobili e Operative, Squadriglie e reparti speciali, con lo scopo di prevenire rapine o comunque reati contro il patrimonio, garantire le migliori condizioni di sicurezza sulle strade in previsione dell’importante movimento di veicoli ed evitare il compimento di fatti illeciti o di atti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle prossime festività, connotate da attività di forte richiamo che comportano una notevole affluenza di persone, specie durante lo svolgimento delle cerimonie religiose e dei festeggiamenti nelle piazze per la fine dell’anno.

In tale contesto, nei giorni scorsi, presso alcuni Istituti scolastici e quindi rivolta ai più giovani, con la presenza del personale Artificiere del Reparto Operativo di Nuoro, è stata portata avanti anche una campagna informativa di sensibilizzazione sui pericoli derivanti dall’incauto utilizzo di petardi e fuochi d’artificio, talvolta illegali, che possono provocare lesioni anche gravissime.

Particolare attenzione sarà rivolta anche verso le fasce più deboli, gli anziani, le persone sole e bisognose, che potranno rivolgersi ai Carabinieri in caso di necessità.

A dimostrazione che l’attività di vigilanza e prevenzione non conosce soste e che proprio in concomitanza di determinate ricorrenze viene intensificata e potenziata, i militari dell’Arma dell’intera provincia vigileranno sulla sicurezza di tutti per assicurare che le festività possano essere godute serenamente.