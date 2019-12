Lavori Consiglio Regionale della Sardegna – Via libera all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2020 (3).

Cagliari, 20 Dic 2019 – Sull’articolo 8 “Destinazione del risultato economico dell’esercizio” è intervenuto ancora per dichiarazioni di voto il consigliere Zedda (Progressisti): «Il faro di tutte le politiche dovrebbe essere quello della tutela ambientale – ha detto l’esponente della minoranza – non è un caso che una ragazzina di 16 anni, Greta Thunberg, paladina dell’ambiente sia diventata oggi la donna più importante al mondo.

Messo in votazione l’articolo 8 è stato approvato.

Sull’articolo 9 “Approvazione del rendiconto consolidato per l’esercizio 2018” ha preso nuovamente la parola il consigliere Massimo Zedda: «I cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, film fantascientifici del passato oggi sono diventati un’amara realtà. L’ambiente dovrà essere un punto fermo nella programmazione della spesa futura della Regione. Suggerirei di concentrare gli sforzi sulla salvaguardia ambientale che potrebbe dare posti di lavoro ai nostri giovani». L’art.9 è stato approvato.

Anche sull’art.9 bis “Entrata in vigore” ha chiesto di intervenire, per dichiarazioni di voto, il consigliere Zedda. «I ragazzi che oggi manifestano per l’ambiente domani chiederanno conto alla politica. Le questioni ambientali avranno la stessa forza d’urto degli attentati di mafia contro Falcone e Borsellino che convinsero molti ragazzi della mia generazione a iscriversi in Giurisprudenza. Oggi i giovani che manifestano faranno lo stesso iscrivendosi a corsi di laurea finalizzati alla tutela ambientale. O troveranno posti di occupazione legati a quelle tematiche o perderemo un’altra generazione». Posto in votazione, l’art.9 bis è stato approvato.

Il presidente Pais ha quindi messo in votazione il testo finale della legge. Massimo Zedda ha ribadito la sua astensione non prima di aver invitato il Consiglio e tutta la politica a occuparsi con più attenzione delle politiche ambientali. «In Sardegna accade il contrario, mi risulta che qualche capogruppo di maggioranza ha provato a sospendere un intervento di abbattimento di maiali da parte dell’Unità di progetto contro la peste suina. Qualcuno capisce la gravità dell’atto?». Il testo finale è stato approvato con 36 voti a favore e 13 astenuti.

L’aula è quindi passata all’esame del Bilancio interno del Consiglio regionale. Ha chiesto di intervenire il consigliere dei Progressisti Massimo Zedda: «E’ stato coinvolto nella relazione il consigliere Piu. Non era a conoscenza e non poteva relazionare sull’assunzione di personale esterno alla pubblica amministrazione – ha detto Zedda – questa sarà una costante nei prossimi anni. Se si inserisce un argomento nuovo è inopportuno coinvolgere un collega d’opposizione su materie che noi non governiamo. Questo aspetto meriterebbe un approfondimento». Messo in votazione il bilancio interno del Consiglio è stato approvato con 33 favorevoli e 14 astenuti.

Il presidente Pais ha quindi dichiarato chiusa la seduta. I lavori del Consiglio riprenderanno nel pomeriggio alle 16.00. Com