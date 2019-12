Progetto inter.m.o.f – interventi di miglioramento offerta formativa per studenti universitari studio lingua inglese

Cagliari, 19 Dic 2019 – È online l’avviso INTER.M.O.F., la cui finalità è quella di contrastare l’abbandono e l’insuccesso negli studi attraverso il potenziamento delle competenze trasversali dell’ambito linguistico e il miglioramento della fruibilità della didattica a vantaggio degli studenti con particolare difficoltà, con specifico riguardo allo studio della lingua inglese.

Le proposte progettuali potranno essere presentate in forma singola, da Università statali, aventi almeno una sede formativa in Sardegna, da Istituzioni pubbliche di Istruzione terziaria di livello equivalente a quello universitario, aventi almeno una sede formativa in Sardegna. I destinatari saranno gli studenti regolarmente iscritti alle Università o alle Istituzioni di istruzione terziaria di livello equivalente a quello universitario del territorio regionale.

Come disposto dalla Giunta regionale, potranno essere realizzati corsi, laboratori o stage per il miglioramento delle competenze trasversali dell’area linguistica, con particolare riguardo alla lingua inglese, come pure materiali didattici integrativi o azioni di tutoraggio, che favoriscano lo studio della lingua inglese e migliorino la fruibilità della didattica. Le attività saranno finanziate attraverso il Por Fse 2014-2020 con 500 mila euro. Red