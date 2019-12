Comune di Cagliari – Orario dei mercati civici cittadini durante il periodo natalizio

Cagliari, 19 Dic 2019 – Durante il periodo natalizio i mercati civici saranno aperti nei seguenti giorni:

Mercato di San Benedetto:

Domenica 22 dicembre e domenica 29 dicembre dalle 7 alle 13.​ ​

Mercato di Via Quirra :

Domenica 22 dicembre e domenica 29 dicembre dalle 7 alle 13.​

Martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre prolungamento dell’orario fino alle ore 16:30.​​

Mercato di Sant’Elia:

Domenica 22 dicembre e domenica 29 dicembre dalle 7 alle 13;​

Martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre prolungamento dell’orario fino alle ore 16:30.​​​

Mercato di Santa Chiara:

Domenica 22 dicembre e domenica 29 dicembre dalle 7 alle 13.​​

Mercato di Is Bingias:

Domenica 22 dicembre e domenica 29 dicembre dalle 7 alle 13 Com

