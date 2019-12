A Cagliari Piazza del Carmine totalmente in mano agli spacciatori: servizi straordinari di controllo del territorio da parte del personale della Polizia di Stato e arrestati due spacciatori.

Cagliari, 19 Dic 2019 – Ieri mattina, nell’ambito di una mirata attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel quartiere della Marina di Cagliari, ed in particolare in piazza del Carmine, il personale del gruppo “Falchi” della Squadra Mobile, ha eseguito un prolungato servizio di osservazione in detta piazza, luogo ove gruppi di giovani subsahariani sono soliti stazionare per la cessione di sostanze stupefacenti.

Durante l’intero arco della giornata il personale della Squadra Mobile aveva sotto controllo, in particolare due giovani subsahariani che, in piena sinergia, venivano avvicinati da molte persone, tra cui diversi giovani, con cui scambiavano poche parole, consegnando loro, dopo essersi per un breve lasso di tempo allontanati, piccoli involucri che si riteneva potessero contenere dello stupefacente.

Dopo l’ennesimo scambio gli agenti hanno deciso d’intervenire bloccando tanto due giovani acquirenti, di cui uno minorenne, e contestualmente i due autori in concorso della cessione dello stupefacente.

I compratori hanno poi consegnato ai Falchi un pezzo di hashish per un peso di 0,55 grammi.

Quindi i due giovani di colore sono stati bloccati e identificati: si tratta di Savané Abassi, di 21 anni, del Mali, senza fissa dimora e Jammeh Abubacarr, di 21 anni, del Gambia ed anch’egli, senza fissa dimora. I giovani sono stati poi trovati in possesso di altra sostanza stupefacente, nonché di una cospicua somma di denaro provento dell’attività illecita.

A questo punto gli africani sono stati dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e stamattina verranno presentati all’udienza direttissima.