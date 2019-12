Continua l’attività di contrasto al traffico e spaccio di stupefacenti da parte dei militari della Guardia di Finanza di Cagliari: arrestato spacciatore a Quartu S. Elena.

Cagliari, 18 Dic 2019 – I Baschi Verdi, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno proceduto all’ennesimo arresto di uno spacciatore, un 45enne residente a Quartu S. Elena.

L’attività nasce dal quotidiano controllo del territorio espletato sull’intero territorio della provincia mirato a contrastare le condotte illecite connesse alle sostanze stupefacenti attraverso varie tipologie di manifestazioni: dal traffico alla diffusione ed al consumo di sostanze stupefacenti, passando per l’attività di spaccio.

Nella serata di ieri, i Finanzieri, durante un servizio di controllo del territorio lungo via S. Antonio, hanno notato alcuni movimenti giudicati sospetti: un rapido viavai di persone che si avvicinavano ad un ragazzo posto nell’androne di un palazzo dove, dopo una breve conversazione, un passamano ed un rapido allontanamento. E, quindi, vista la tipicità degli atteggiamenti, i Finanzieri hanno deciso d’intervenire all’atto di una cessione di sostanza stupefacente, non avvenuta proprio grazie all’azione dei militari che una volta bloccate le vie di fuga, hanno fermato lo spacciatore e i potenziali acquirenti.

Subito dopo, durante la perquisizione i Baschi verdi hanno rinvenuto, nella disponibilità dello spacciatore, 32,2 grammi di marijuana (suddivisa in 24 dosi) e 41,2 grammi di hashish (suddiviso in 14 dosi). Perciò questi è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di rito in caserma su disposizione dell’A.G. di Cagliari è stato messo agli arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per oggi.

Nel corso del 2019, l’azione della Guardia di Finanza di Cagliari nel settore del contrasto allo spaccio e diffusione delle sostanze stupefacenti, che vede le pattuglie del Corpo, da un lato, operare quotidianamente sul territorio, dall’altro, effettuare complesse ed articolate indagini volte a individuare e reprimere i canali di alimentazione delle sostanze stupefacenti, ma anche prestare la propria collaborazione – in particolare quella delle unità cinofile – alle altre Forze di Polizia parimenti impegnate al contrasto del fenomeno, ha complessivamente condotto alla segnalazione alla Prefettura di 315 soggetti (di cui 38 minori), alla denuncia alla Autorità Giudiziaria di 73 persone (di cui una minorenne), all’arresto di 54 spacciatori ed al sequestro di 18,2 kg di cocaina, 15,8 kg di marijuana, 22,7 kg di hashish, 6 kg di eroina e 93 spinelli.