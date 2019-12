Scoperto dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Sanluri un altro evasore totale che ha nascosto fisco ricavi per oltre 360 mila euro.

Sanluri, 17 Dic 2019 – Nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un’azienda del Medio-Campidano operante nel settore alimentare.

Grazie all’ausilio delle banche dati e a mirati riscontri sul territorio, i militari hanno individuato un’impresa che, pur svolgendo regolarmente la propria attività, non adempiva all’obbligo della presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte sul reddito e dell’I.V.A., qualificandosi, quindi, in tal senso, evasore totale.

L’attività ispettiva si è basata sulla ricostruzione “analitica” del reddito di impresa, operata anche attraverso lo strumento dello spesometro integrato, database in cui sono contenuti tutti i dati relativi alle fatture emesse e ricevute da ogni contribuente titolare di partita I.V.A. E quindi è stato possibile riscontrare il volume di affari effettivamente realizzato, attraverso il conteggio delle fatture e degli scontrini fiscali che il titolare dell’impresa regolarmente emetteva e che, parzialmente, annotava in contabilità.

L’esito della verifica ha perciò consentito di rilevare, oltre all’omessa registrazione di corrispettivi per un ammontare di 125.999 euro, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’I.V.A. per gli anni dal 2014 al 2016, con conseguente occultamento di ricavi per complessivi 368.761 euro ed un’evasione I.V.A. pari a 15.475 euro.