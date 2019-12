Piano Nazionale Innovazione, Conte: “Realizzeremo al più presto l’identità digitale”

Roma, 17 Dic 2019 – “Vogliamo realizzare al più presto un’identità digitale, vogliamo correre; e vogliamo uno sviluppo tecnologico anche etico”. Così il premier Giuseppe Conte alla presentazione del Piano di Innovazione del governo. “Vogliamo fare dell’Italia una vera smart nation”, sottolinea, rimarcando un concetto: “Il Green New Deal non può essere realizzato senza l’innovazione tecnologica”. In platea, ad ascoltarlo, anche Beppe Grillo e Davide Casaleggio.

“Dobbiamo avanzare a passi sempre più spediti nella automazione e nella intelligenza artificiale per poter esprimere il primato che abbiamo in tanti campi, a cominciare da quello culturale” ha aggiunto Conte.

“Il modo migliore per contrastare l’economia sommersa, che tanto ci ferisce perché si parla di 80-100 miliardi, è quello di offrire un ventaglio di opportunità per andare sempre più verso pagamenti digitali, senza penalizzare chi usa ancora i contanti”.

“Ridurre la burocrazia è il volano per far decollare la crescita economica. Non so se sarà il 2 o il 3, qualcuno dice il 5% in più del Pil, che tanto ci angustia, visto che non cresce come vorremmo” ha concluso il premier.

L’innovazione e la digitalizzazione devono far parte di una riforma strutturale dello Stato che promuova la democrazia, l’uguaglianza, l’etica, la giustizia, e lo sviluppo incentrato sul rispetto dell’essere umano e del nostro pianeta. Sono questi i pilastri fondanti della visione e della strategia che Paola Pisano, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, illustra nel corso dell’evento “2025: Piano Nazionale per l’Innovazione” oggi presso la Camera di Commercio di Roma, Sala del Tempio di Adriano, in Piazza di Pietra.

Alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, il Ministro Pisano presenta i capisaldi dell’attività del suo dicastero, mostrando la propria idea di società digitale, fatta di servizi pubblici efficienti e semplici da usare. Interverrà il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio.

Insieme a un panel di ospiti moderati dal giornalista Alessio Jacona, il Ministro Pisano racconta le sfide al 2025 per concretizzare la visione di un Paese innovativo, con infrastrutture tecnologiche a supporto di un ecosistema sempre più capace di generare e attrarre innovazione sul piano economico e industriale, culturale e istituzionale. Descriverà, infine, le linee programmatiche alla base di uno sviluppo tecnologico inclusivo e sostenibile, al servizio delle persone e dei territori, attento alla formazione e alle competenze perché nessuno rimanga indietro.