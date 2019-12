Maltempo Sardegna – Allerta meteo di criticità ordinaria per rischio idrogeologico per mercoledì 18 dicembre

Cagliari, 176 Dic 2019 – Diramato dalla Protezione Civile regionale un avviso di allerta meteo di criticità ordinaria per rischio idrogeologico dalle 9 alla mezzanotte di domani mercoledì 18 dicembre.

Sempre per la tarda mattinata di mercoledì 18 dicembre e per le successive 12/18 ore, un altro avviso di condizioni meteo avverse. Si prevedono infatti precipitazioni a prevalente carattere convettivo sulla Sardegna, con particolare interessamento dei settori orientali e meridionali.

Le precipitazioni saranno localmente molto elevate sul settore orientale, dove saranno possibili temporali forti.

