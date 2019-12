Cagliari, 17 Dic 2019 – Proseguono senza sosta le attività di contrasto alla diffusione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuate sul territorio dell’intera provincia di Cagliari da parte della Fiamme Gialle del Comando Provinciale.

La quotidiana attività di controllo economico del territorio, viene indirizzata difatti, da un lato al contrasto, alla diffusione e al consumo di sostanze stupefacenti nelle zone di spaccio e dall’altro ad intercettare e stroncare le attività di spaccio nelle zone più calde quali stazioni dei treni e degli autobus, nei luoghi della movida serale/notturna e, non di meno, nei parchi pubblici e nei luoghi di maggior aggregazione.

Infatti, nell’Aeroporto di Elmas, i Finanzieri, nell’ambito di due distinte attività di controllo, hanno individuato due soggetti, un nigeriano ed uno spagnolo, entrambi di 32 anni, in possesso, rispettivamente di 1,7 e 8 grammi di marijuana.

Invece nel del capoluogo, durante uno sbarco da una motonave in arrivo da Napoli, è stato segnalato dall’unità cinofila un soggetto classe 1980 in possesso di 0,7 grammi di marijuana. Inoltre, sempre in città, le Fiamme Gialle hanno effettuato diversificati controlli: Via Roma, Via Scano, Calata dei Trinitari, queste alcune delle vie interessate dalle attività, svolte anche nei pressi di locali notturni e assi viari.

Durante 4 controlli, i Baschi Verdi hanno identificato 6 assuntori di sostanza stupefacenti (di età compresa tra i 19 e i 35 anni) trovati in possesso, complessivamente di 6,5 grammi di marijuana, 2 spinelli e 0,6 grammi di hashish.

Poi a Quartu S. Elena, i Finanzieri hanno dapprima individuato un soggetto, classe 1999, trovato in possesso di 0,8 grammi di hashish e 0,8 grammi di marijuana; nel proseguo dei controlli, interessanti alcuni parchi cittadini, hanno rinvenuto, abbandonati tra i cespugli da ignoti, 37,7 grammi di marijuana e 86,2 grammi di hashish, tutti suddivisi in dosi.

A Iglesias, nei pressi di Corso Colombo e Piazza Oberdan, sono stati rinvenuti, anche essi abbandonati da ignoti, 41 grammi di hashish ed 1 grammo di marijuana.

Nel corso del 2019, l’azione della Guardia di Finanza di Cagliari nello specifico settore, che vede le pattuglie del Corpo, da un lato, operare quotidianamente sul territorio, dall’altro, effettuare complesse ed articolate indagini volte a individuare e reprimere i canali di alimentazione delle sostanze stupefacenti, ma anche prestare la propria collaborazione – in particolare quella delle unità cinofile – alle altre Forze di Polizia parimenti impegnate al contrasto del fenomeno, ha complessivamente condotto alla segnalazione alla Prefettura di 314 soggetti (di cui 38 minori), alla denuncia alla Autorità Giudiziaria di 73 persone (di cui una minorenne), all’arresto di 52 spacciatori ed al sequestro di 18,2 kg di cocaina, 15,7 kg di marijuana, 21,9 kg di hashish, 6 kg di eroina e 93 spinelli, nonché alla scoperta di 3 piantagioni con un totale di 3.644 piante di cannabis.