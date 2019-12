Domani convegno di presentazione Progetto “TOUR.I.S.M.O.”, Tour Internazionale per gli Scambi Marittimi nell’Ospitalit

Cagliari, 17 Dic 2019 – La presentazione ufficiale del progetto “TOUR.I.S.M.O” Presso Palazzo Regio (Cagliari) si terrà mercoledì 18 dicembre la presentazione ufficiale del Progetto TOUR.I.S.M.O.”, Tour Internazionale per gli Scambi Marittimi nell’Ospitalità–, nella suggestiva cornice di Palazzo Regio a Cagliari (Piazza Palazzo 1) dalle 10.00 alle 18:30.

Finanziato dal terzo avviso del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo, TOUR.I.S.M.O nasce per dare un concreto sostegno alla mobilità transfrontaliera, intesa come strumento per incrementare le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.

Il progetto è incentrato sul settore turistico, con specifico focus sull’ambito ricettività e sulla valorizzazione dei beni storici, naturalistici e culturali presenti nei territori transfrontalieri coinvolti (Italia – provincia di Cagliari e provincia di Lucca, Francia – dipartimento del Var).

TOUR.I.S.M.O. consentirà a 45 giovani di acquisire gli strumenti operativi e manageriali utili ad un corretto inserimento nel settore turistico, anche grazie ad un percorso laboratoriale e a un’esperienza di mobilità transnazionale realizzata congiuntamente con i partner Università di Tolone e Fondazione Campus (Lucca).

Fondazione ITS Mo.So.S. – capofila del progetto, coordinerà un’azione formativa sperimentale improntata alla concretezza: i beneficiari saranno infatti ospitati presso imprese e organismi pubblici/privati operanti nell’ambito della filiera transfrontaliera prioritaria del turismo innovativo e sostenibile, e durante la loro permanenza saranno chiamati a svolgere mansioni operative in affiancamento al personale dei soggetti ospitanti.

Il convegno di presentazione si conforma a questo approccio pragmatico, prevedendo oltre ad una componente informativa – orientata alla condivisione di maggiori informazioni sul progetto e sulle modalità di adesione – l’introduzione di una serie di interventi e attività pratiche finalizzate a far conoscere il segmento del turismo innovativo e sostenibile e a supportare i giovani partecipanti durante la transizione verso il mondo del lavoro. Com