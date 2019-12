Consiglio Sardegna – Commissione Urbanistica: audizione dell’assessore Quirico Sanna sulla nuova disciplina dei litorali (Pl n.83)

Cagliari, 17 Dic 2019 – La commissione Urbanistica, presieduta da Giuseppe Talanas (Forza Italia) ha proseguito alla presenza dell’assessore Quirico Sanna l’esame della Pl n.83 (Giagoni e più) per la parte urbanistica che prevede una nuova disciplina dei litorali.

La maggioranza – si legge in una nota dell’ufficio stampa del Consiglio Regione Sardegna – ha annunciato la presentazione di un emendamento sostitutivo totale dell’art. 4 (Modifiche alla legge 45/89-Piano di utilizzo dei litorali) che, come ha sintetizzato il primo firmatario Dario Giagoni, prevede fra l’altro la possibilità di intervenire sui litorali anche in assenza di Puc (Piano urbanistico comunale) attraverso una variante al Piano regolatore vigente.

Si tratta – aggiunge – di un buon punto di equilibrio, ha commentato l’assessore Sanna, che consente una pianificazione ampia della fascia costiera ed un miglioramento complessivo dei servizi in tutto l’arco dell’anno. Per quanto la Giunta, ha concluso, c’è l’impegno ad intervenire subito dopo l’approvazione della legge con un circolare interpretativa rivolta ai Comuni in modo da supportare e semplificare il lavoro delle amministrazioni locali.

L’emendamento sarà formalizzato e discusso insieme agli altri che potranno essere presentati entro le 13.00 di giovedì 19 dicembre, quando si riunirà nuovamente la commissione.

Nel frattempo è stato deciso di proseguire la discussione generale sugli altri articoli del testo.

Nel dibattito – conclude il comunicato del Consiglio Sardegna – hanno preso la parola i consiglieri Massimo Zedda e Maria Laura Orrù (Progressisti), Michele Cossa (Riformatori), Franco Mula (Psd’Az), Valter Piscedda (Pd), Michele Ennas (Lega) e Francesco Mura (Fdi). Com