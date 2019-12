Comune di Cagliari – Le deliberazioni approvate dalla Giunta comunale

Cagliari, 17 Dic 2019 – La Giunta comunale di Cagliari ha approvato, nel pomeriggio di oggi martedì 17 dicembre, alcuni punti molto importanti all’ordine del giorno.

Il progetto definitivo per il porticciolo per la piccola pesca a Sant’Elia

Approvazione della nuova Macrostruttura comunale

Sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigenziale del Comune di Cagliari

Due nuovi eco-centri. Il primo in via Abruzzi, di fronte al cimitero, il secondo in via dei Valenzani (Globo). Com

Condividi su...