Manovra: ripreso esame nell’aula del Senato, attesa fiducia in giornata

Roma, 16 Dic 2019 – Nell’Aula del Senato hanno preso avvio i lavori, nella giornata saranno votate la fiducia e il via libera alla Manovra.

La seduta ha avuto inizio con le repliche dei relatori e del governo, dopo le quali l’esecutivo chiederà la fiducia sul maxiemendamento, che è stato depositato ieri. Rossella Accoto, senatrice M5S, ha preso la parola per prima, seguita da Dario Stefano, senatore e vicepresidente del gruppo Pd.

Sono una quindicina le modifiche della manovra che dovrebbero essere stralciate per inammissibilità. Tra queste, secondo quanto si apprende, la norma sulla liberalizzazione della vendita della canapa industriale purché il contenuto di Thc non superi lo 0,5% e la tobin tax allo 0,04% sulle transazioni finanziarie online. Rischia lo stop anche lo slittamento da luglio 2020 al primo gennaio 2022 della fine del mercato tutelato per l’energia.

E in Aula scoppia la polemica dopo la dichiarazione di inammissibilità nel maxiemendamento alla manovra della norma sulla cannabis light. L’annuncio da parte del presidente Elisabetta Casellati è stato accolto da un applauso dai banchi del centrodestra. “L’emendamento non riguarda la droga, ma gli agricoltori. Piccole aziende che danno da lavorare a 12 mila persone. Il loro applauso lo fanno in faccia a 12 mila famiglie, è uno schiaffo in faccia all’agricoltura italiana. Per questo vi chiederei di vergognarvi”, ha detto il senatore del M5S Matteo Mantero rivolgendosi all’opposizione.

Mantero ha poi chiesto alla Casellati di “chiarire che la sua decisione sia scevra da condizionamenti politici”.

“Tutte le mie decisioni sono scevre da condizionamenti politici. Questa decisione è meramente tecnica e prescinde da questioni di carattere politico – ha replicato il presidente del Senato -. Se per voi il tema è importante fatevi un disegno di legge. È un emendamento di natura ordinamentale e non potrebbe essere diversamente”.

“Ci tengo a ringraziare tecnicamente il presidente del Senato per aver evitato la vergogna dello Stato spacciatore di Stato”, ha poi detto il leader della Lega Matteo Salvini.

La seduta dell’Aula del Senato è stata sospesa fino alle 14 per consentire alla commissione Bilancio il vaglio delle norme contenute nel maxiemendamento alla manovra, trasmesso dal governo, che presentano problemi di copertura e anche alla luce degli stralci per inammissibilità annunciati.