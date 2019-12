Domani a Cagliari presentazione Calendesercito 2020 “soldati”

Cagliari, 16 Dic 2019 – Domani, martedì 17 dicembre, alle 10:30, nell’Auditorium del Convitto Nazionale Statale “Vittorio Emanuele II”, in via Pintus, località “Terramaini” a Cagliari, si terrà la presentazione del “CalendEsercito 2020” in Sardegna.

L’edizione 2020 dell’opera editoriale, realizzata anche grazie alla collaborazione con la Società Leonardo, sarà illustrata dal Generale di Brigata Francesco OLLA, Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna.

Verrà illustrato il significato del calendario il cui tema è l’identità del Soldato italiano quale fondamentale pilastro dell’Esercito Italiano: essere Soldati vuol dire servire in armi la Patria con lealtà e orgoglio, onorare e rafforzare i valori, le tradizioni e le virtù militari, essere fedeli sempre al proprio giuramento, dimostrare coraggio e altruismo, essere pronti a sacrificare la vita per la difesa del nostro Paese e il bene della collettività. Com