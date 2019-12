Cagliari 24ma città per qualità della vita: emerge dall’indagine condotta da Il Sole 24 Ore che misura il benessere nell’ultimo anno

Cagliari, 16 Dic 2019 – Con un balzo in avanti di ventiquattro posizioni, Cagliari è la ventesima città più vivibile d’Italia. A decretarlo l’indagine de Il Sole 24 Ore che misura il benessere nelle provincie e nelle città metropolitane con 90 indicatori tra cui: ambiente, servizi, innovazione tecnologica, offerta culturale e sportiva, sicurezza, speranza di vita.

Secondo la classifica del quotidiano economico e che vede in testa Milano, Cagliari spicca non solo fra le città del Sud, ma anche del Nord della penisola precedendo Torino (33^ posizione), Genova (45^ posizione), Bari (67^ posizione) e Napoli (81^ posizione). Ultime Foggia (105^ posizione), Crotone (106^ posizione) e a Caltanissetta (107^ posizione).

