Gdf Tenenza Iglesias scopre finto ente “no profit” che ha nascosto al fisco ricavi per oltre tre milioni di euro.

Iglesias, 15 Dic 2019 – I militari della Tenenza della Guardia di Finanza d’Iglesias hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di un Ente non commerciale operante nel Sulcis nel settore socio-assistenziale.

L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto inquadramento giuridico dell’Ente e dei conseguenti adempimenti di natura contabile e tributaria da esso derivanti. E, infatti, l’attività di un Ente “no profit” deve essere svolta senza scopo di lucro e rivolta unicamente nei confronti degli associati ovvero anche nei confronti di terzi purché, in quest’ultimo caso, non risulti preponderante rispetto alla reale attività e agli scopi associativi.

L’analisi della documentazione prodotta confrontata con l’attività effettivamente esercitata, ha quindi permesso di riclassificare la natura dell’Ente da “no profit” a “commerciale”.

Infatti, i Finanzieri di Iglesias hanno fatto emergere la natura commerciale dell’associazione, dimostrando, che tutte le prestazioni socio-assistenziali fornite, a fronte di uno specifico corrispettivo, erano dirette alla collettività, senza distinzione rispetto all’essere associati all’Ente: lo “schermo” dell’associazione senza scopo di lucro costituiva uno stratagemma per usufruire del regime fiscale agevolativo riservato agli enti no profit.

Le operazioni di verifica hanno permesso di appurare che il soggetto controllato, per le annualità dal 2014 al 2018, non ha presentato le dovute dichiarazioni fiscali qualificandosi, pertanto, quale evasore totale: l’attività ispettiva ha consentito di rilevare l’occultamento di ricavi 2.600.000 euro, unitamente a specifiche violazioni riguardanti gli obblighi di tenuta della documentazione e di versamento di ritenute alla fonte per 16.500 euro.

Questi risultati vanno a sommarsi a quanto già accertato in precedenza dai Finanzieri in una prima tranche dell’attività ispettiva, che ha riguardato l’annualità 2013, a seguito della quale avevano scoperto ricavi non dichiarati per 600.000 euro.

Il totale dei compensi non dichiarati al Fisco, per tutte le annualità controllate, ammonta quindi ad oltre 3.200.000 euro.