Consiglio Sardegna – La Commissione Autonomia e Riforme si riunisce lunedì 16 dicembre

Cagliari, 13 Dic 2019 – La Prima commissione (Autonomia e riforme), presieduta da Pierluigi Saiu (Lega), si riunirà lunedì, 16 dicembre, alle 10. All’ordine del giorno l’esame delle proposte di legge n. 79 – Parte II (Norme in materia di personale volte all’accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi) e n. 80 (Norme in materia di personale volte all’accelerazione e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi relativamente al settore agricolo) e il parere sulla proposta di legge 47 (Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche). Com

