Clima, 5mila in piazza a Torino per Greta: “Dobbiamo combattere per il domani, noi siamo speranza”

Torino, 13 Dic 2019 – Oltre 5mila in piazza Castello a Torino per Greta Thunberg. Dalle prime stime della questura questo è il numero di persone accorse per ascoltare il discorso dell’attivista svedese dal palco. Torino è una “città stupenda, sono molto felice di essere qui, anche se non ho avuto molto tempo per visitarla” ha detto l’attivista, arrivata al presidio di Fridays For Future tra i numerosi giornalisti e fotografi presenti.

“Dopo Torino andrò verso casa, con qualche tappa lungo il percorso. Farò un po’ di vacanza, perché non puoi andare avanti senza riposare. Ma non mi servirà molto tempo per essere di nuovo pronta e riposata” ha detto ancora, salendo sul palco. “La foto per il Time? È stato un gran divertimento! Fortunatamente il fotografo era di grande talento…”.

“Greta, Benvenuta nella città più inquinata d’Europa” le hanno detto i giovani del movimento Fridays For Future, accogliendola sul palco. “A causa dell’emergenza climatica – hanno spiegato i ragazzi – in Piemonte la gente muore e non possiamo chiamare maltempo questa emergenza”. Un minuto di silenzio per le vittime dei cambiamenti climatici è stato quindi osservato prima dell’intervento di Greta. Alla manifestazione partecipano alcune migliaia di persone, giovani in prevalenza, ma anche anziani.

“Dobbiamo combattere per il domani, noi siamo la speranza” ha detto rivolgendosi alla folla. “Dobbiamo combattere per il domani. Il domani c’è e noi ci crediamo. Non possiamo darlo per scontato e non possiamo comportarci come se non fosse di nostra competenza perché lo è”. Poi, un minuto di silenzio per le vittime dei cambiamenti climatici, chiesto dai giovani di Fridays For Future al presidio di Torino. Alla manifestazione partecipano alcune migliaia di persone, giovani in prevalenza, ma anche anziani.

“Non abbiamo altra opzione che continuare, non possiamo fermarci, il nostro domani dipende da noi”, ha aggiunto quindi Greta. “Non è giusto che le nuove generazioni, i giovani debbano fare tutto questo. Il domani delle giovani generazioni non può essere dato per scontato, dipende da noi e dobbiamo lottare per questo futuro”.

“Il 2020 è l’anno dell’azione. L’anno in cui ci impegneremo perché taglino le emissioni” ha continuato Greta Thunberg, che rivolgendosi ai tanti giovani presenti in Piazza Castello ha detto: “Dobbiamo essere uniti. Siete con me?”. “In meno di tre settimane – ha aggiunto – saremo in una nuova decade, importantissima: deciderà il nostro futuro. Cosa faremo nei prossimi 10 anni influenzerà le nostre vite, quelle dei nostri figli e dei nostri nipoti”. “Difendiamo il Pianeta, non abbiamo opzioni”.

Al termine del suo intervento, l’attivista ha lasciato il centro città a bordo di una Tesla blu con targa spagnola, guidata dal padre. Prima di salire in auto scortata dagli attivisti torinesi di Tff ha salutato con la mano la piccola folla che la attendeva in strada e che l’ha a lungo applaudita.