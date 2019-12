Prefettura Cagliari – Sit in organizzato dalle organizzazioni sindacali Cgil Spi, Fnp Cisl e Uil Uilp Pensionati a Piazza Palazzo.

Cagliari, 12 Dic 2019 – Nel quadro della mobilitazione nazionale che vede analoghe iniziative in tutta Italia, nella mattinata odierna sotto la sede della Prefettura, in Piazza Palazzo, si è tenuto il sit in organizzato dalle organizzazioni sindacali Cgil Spi, Fnp Cisl e Uil Uilp Pensionati a sostegno degli emendamenti proposti alla Legge di bilancio 2020, in corso di approvazione.

Una delegazione dei rappresentanti sindacali è stata poi ricevuta dal Prefetto Bruno Corda al quale hanno illustrato le ragioni della protesta e consegnato un documento di sintesi.

Fra i punti centrali della manifestazione c’è la richiesta di una legge quadro sulla Non Autosufficienza a sostegno degli anziani attese le quotidiane difficoltà delle famiglie a garantire il bisogno di cura e di assistenza ai propri familiari.

I predetti, inoltre, nell’evidenziare le gravi difficoltà che specie talune categorie di pensionati vivono quotidianamente a causa della entità insufficiente degli emolumenti mensili percepiti, chiedono il ripristino di un sistema di rivalutazione equo che tuteli il potere d’acquisto delle pensioni, l’allargamento della platea dei beneficiari della quattordicesima nonché la diminuzione del carico fiscale.

Il Prefetto, anche nella considerazione della peculiare situazione della Sardegna che vede un’alta presenza di anziani e della funzione che il sistema pensionistico svolge anche nei confronti di colori i quali non svolgono un’attività lavorativa, ha inviato le suddette richieste al Governo centrale per le necessarie valutazioni. Com