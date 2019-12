Prefettura Cagliari – Istituita per oggi la “Giornata dedicata agli scomparsi”

Cagliari, 12 Dic 2019 – Il Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse ha istituito, per il 12 dicembre, la “Giornata dedicata agli scomparsi” in ricordo di una donna scomparsa molti anni addietro, che diede inizio, per la prima volta, ad una straordinaria attività di ricerca e di sensibilizzazione di tutte le componenti della società civile.

Al fine di promuovere le necessarie iniziative in ambito locale, nella mattinata di ieri, il Prefetto di Cagliari, Bruno Corda, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, cui sono intervenuti, il Questore ed ai Comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di finanza e dei Vigili del Fuoco, unitamente ai Comandanti della Polizia Locale del Capoluogo e dei Comuni maggiormente interessati alla tematica.

Nel corso dell’incontro, che si inserisce nel novero delle analoghe iniziative poste in essere in ambito nazionale, sono stati esaminati i casi di persone scomparse in ambito locale, soprattutto in tempi recenti, tuttora non rintracciate, al fine di condividere ulteriori strategie finalizzate a dare nuovo impulso alle relative ricerche sul territorio.

Nell’occasione, il Prefetto Corda, ha dato avvio ad un piano straordinario di ricerca che vedrà l’intensificazione delle attività del personale delle Forze di Polizie, dei Vigili del Fuoco, delle Polizie locali, soprattutto, appunto, dei Comuni nel cui territorio si sono verificati gli episodi di scomparsa, nonché delle Associazioni di volontariato che operano nello specifico settore. Com