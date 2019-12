Lavoro, assessore Zedda: “firma Cigs Eurallumina per tutela lavoratori e propedeutica avvio attività”

Roma, 12 Dic 2019 – “La Regione sostiene concretamente i lavoratori di Eurallumina nella fase transitoria che precede il riavvio dell’attività produttiva dell’azienda. Salvaguardare occupazione, reddito e tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini è una delle priorità della Giunta Solinas, in particolare in un contesto territoriale delicato e sensibile come quello del Sulcis Iglesiente”. Lo ha detto l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, a margine dell’incontro di stamattina al Ministero del Lavoro, fissato per sottoscrivere la cassa integrazione per i 240 lavoratori che sarà estesa a tutto l’anno 2020. All’incontro era presente una delegazione dei lavoratori di Eurallumina, i vertici dell’azienda e le rappresentanze sindacali. La notizia dell’intesa è stata accolta con soddisfazione dai lavoratori perché rappresenta un atto “autorizzato esclusivamente a fronte di garanzie economiche e di concrete intenzioni a portare avanti il progetto”.

"Ci auguriamo che l'intesa di oggi sia un primo passo che possa portare all' imminente riavvio dell'attività produttiva", ha concluso l'esponente della giunta Sarda.