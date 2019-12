Eurallumina, Assessori Zedda, Pili, Lampis e Nieddu a Carbonia: da Regione impegno per assicurare prospettive e sostegno ai lavoratori

Carbonia, 11 Dic 2019 – “La Regione ha dimostrato concretamente il suo impegno per il riavvio produttivo dell’azienda pensando alla salvaguardia dell’occupazione, alla tutela del territorio e della salute per i cittadini e al rilancio del polo dell’alluminio”. Lo hanno ribadito gli assessori regionali del Lavoro, Alessandra Zedda, e dell’Industria, Anita Pili, stasera intervenendo assieme agli assessori della Sanità, Mario Nieddu, e della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis, all’iniziativa – promossa da Eurallumina e dalla rappresentanza sindacale dell’azienda, nel salone della Fabbrica del Cinema di Carbonia – per illustrare le prospettive di rilancio economico e dell’occupazione dell’azienda.

“Il primo passo di questo percorso virtuoso verrà fatto domani a Roma dove formalizzeremo l’inizio della procedura per l’immediata reintegrazione di tutti i lavoratori di Eurallumina, attraverso gli strumenti contenuti nel programma ‘TVB’ (tirocini, voucher, bonus)”, ha spiegato l’assessore Zedda.

“È stata una vertenza difficile che perdurava da tanti anni, a scapito non solo dei lavoratori e delle loro famiglie, ma di tutto l’indotto economico e sociale del territorio. Grazie all’impegno preso dal Presidente Solinas e da tutta la Giunta, si apre adesso una nuova fase industriale che punta al rilancio produttivo dello stabilimento di Portovesme e getta le basi per un nuovo polo di enorme importanza, capace di attrarre investimenti e di ridare lavoro a centinaia di persone”, ha concluso la vicepresidente Zedda.

“La positiva conclusione dell’istruttoria sanitaria e ambientale per lo stabilimento Eurallumina da parte della Regione è stata decisiva per la salvaguardia dei posti di lavoro e per il via libera ad investimenti per 200 milioni di euro”, ha invece sottolineato l’assessore Lampis. L’assessore Pili ha voluto evidenziare come “sia necessario pensare a modelli alternativi di sviluppo e a basso impatto ambientale, in un’ottica di potenziamento delle ‘energie green’. Stiamo facendo la nostra parte e vogliamo che l’Isola diventi un esempio virtuoso”, ha concluso Anita Pili.

Un accenno alla “compatibilità delle iniziative produttive con il diritto alla salute e la tutela dei cittadini” è stato fatto dall’assessore Nieddu che ha puntualizzato l’esigenza di “dare risposte e tempi certi alle aziende che vogliono rilanciare gli investimenti, ma anche rendere attuali le procedure di controllo e vigilanza sull’ambiente e sulla salute”. Com