Comune di Cagliari pubblica bando affido Servizio di Copertura assicurativa responsabilità civile patrimoniale.

Cagliari, 10 Dic 2019 – Pubblicato l’avviso per lo svolgimento delle consultazioni preliminari di mercato, propedeutiche all’espletamento della procedura negoziata (ex articolo 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 50/2016), per l’affidamento del servizio di Copertura assicurativa responsabilità civile patrimoniale, dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2023 (importo totale lordo a base di gara 150mila euro).

Le Compagnie assicurative in possesso dei requisiti di legge possono presentare la propria manifestazione di interesse entro il 15 gennaio 2020 all’indirizzo provveditoratoeconomato@comune.cagliari.legalmail.it .

Il testo integrale dell’avviso e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili nella piattaforma digitale messa disposizione del Comune di Cagliari raggiungibile all’indirizzo web https://appalti.comune.cagliari.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp (link più sotto).

Importante precisare che l’avviso non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggio o di altre classificazioni di merito. Non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure ed è da intendersi come una mera indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse. Il Comune di Cagliari si riserva, inoltre, di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto con lettera di invito, di presentare offerta.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Economato e Centrale Unica Servizi e Forniture, telefono: 070.6776893 e 070.6776904 .