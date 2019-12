Una Sanna alla guida della Finlandia: i socialdemocratici hanno scelto la giovanissima Sanna Marin come nuovo premier

Finlandia, 9 Dic 2019 – I Socialdemocratici finlandesi hanno scelto il loro candidato a primo ministro, destinato a guidare il nuovo governo di coalizione, dopo le dimissioni del premier Antti Rinne. Sarà Sanna Marin, 34 anni, numero due del partito e ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni. Ha battuto il candidato 37enne Antti Lindtman, a capo del gruppo parlamentare. Sarà la più giovane premier nella storia della Finlandia e in assoluto tra tutti quelli in carica. Con i suoi 34 anni “batte” il primo ministro neozelandese Jacinda Ardern (39) e il capo di governo ucraino Oleksiy Honcharuk (35). “Non ho mai pensato alla mia età o al mio genere, io penso al perché sono entrata in politica e alla cose che ci hanno fatto vincere tra gli elettori”, ha risposto a chi le chiedeva di commentare sulla sua giovane età.

Il voto del Parlamento è previsto entro la settimana.

Antti Rinne, che ha ricoperto la carica di premier per appena sei mesi, si è dimesso martedì dopo una polemica scoppiata all’interno della coalizione di governo a seguito della gestione del servizio postale pubblico, che ha portato a una serie di scioperi tra gli addetti. Uno dei partner di governo, il Partito di centro, ha ritirato il suo sostegno al leader socialdemocratico. La formazione del nuovo governo dovrebbe procedere abbastanza rapidamente, dopo che tutti i cinque partiti della maggioranza si sono detti pronti a sostenere un nuovo esecutivo a guida social democratica, fondato sul programma della precedente amministrazione.