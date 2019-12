Dichiarazioni del presidente del gruppo Pd in Consiglio Sardegna Gianfranco Ganau, a nome del gruppo

Cagliari, 9 Dic 2019 – In un comunicato il presidente del Gruppo del Partito Democratico della Sardegna in consiglio regionale afferma: “Fa specie leggere le dichiarazioni dell’assessore alla Sanità della Regione Sardegna Mario Nieddu, che si dice preoccupato per una ‘possibile’ sostituzione dell’attuale responsabile dell’Agenas (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali) da parte del Ministro della Salute, denunciando lo spoil system.

Giova ricordare all’assessore Nieddu – prosegue Ganau – che fa parte di un giunta regionale che ha fatto dello spoil system più selvaggio la propria regola di azione, sin dall’insediamento, spesso non rispettando neanche le regole alla base delle nuove nomine, come dimostra il vergognoso tentativo di dare una falsa ’interpretazione autentica’ alla norma che regola le caratteristiche che devono avere i direttori generali per essere nominati tali, con l’evidente intento di sanare in questa maniera evidenti illegittimità.

Sappia – conclude il capogruppo Pd – che contro questo tentativo metteremo in campo tutti gli strumenti utili per denunciarlo e possibilmente sventarlo. Red-com